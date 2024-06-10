Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca son 1 ayda yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Çorum'da son bir ayda asayiş birimlerince 5 binin üzerinde devriye faaliyeti ve 5 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini, 191 bin 279 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını dile getiren Dağlı, hakkında yakalama kararı bulunan 486 kişinin yakalandığını, kayıp ihbarı olan 22 kişinin bulunduğunu söyledi.

Dağlı, denetimlerde 39 ruhsatsız tabanca, 36 tüfek, 11 kurusıkı tabanca ve 756 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Trafik birimlerince denetlenen 101 bin 732 aracın 23 bin 642’sisinin sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Dağlı, abartılı egzoz, kural dışı modifiye ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi nedenlerden 589 aracın trafikten men edildiğini vurguladı.

Dağlı, 10 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında, 514 gr. Metamfetamin, 493 gr. Kubar esrar, 378 gr. Bonzai, 967 adet sentetik ecza, 5,85 gr. Skank maddesi, 30 adet Captagon, 6 gr Afyon Sakızı, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 60 paket gümrük kaçağı kaçak sigara, 327 kg kaçak kıyılmış tütün, 4 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 364 bin dal/adet makaron sigara, 105 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 21 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likidi, 500 Litre Fermente İçki, 40 litre Rakı, 1 adet Damıtma sistemi ele geçirildiğini ifade etti.

Bu ay Türkiye çapında Çorum Merkezli önemli bir faaliyet gerçekleştirildiğini de hatırlatan Dağlı, “Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü tarafından İnternet üzerinden örgütlü olarak yasadışı bahis oynatan bir suç örgütüne yönelik 21.05.2024 tarihinde İl Jandama unsurlarınca Çorum merkezli toplam (6) ilde (Ankara, Amasya, Çanakkale, İstanbul ve Rize) yapılan operasyonda, örgüt liderleri dâhil toplam (29) şüpheli adli makamlara sevk edilmiş olup, (5) şüpheli Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken (24) şüpheli tutuklanarak Çorum L Tipi K.C.İ.K.’na teslim edilmiştir.” dedi.

Vali Dağlı, asayiş birimlerince yakalanan 5 DEAŞ üyesi hakkında adli işlem yapıldığını, 4 FETÖ üyesinin de gözaltına alındığını söyledi.

Siber suçlarla mücadelenin de sürdüğünü kaydeden Dağlı, yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 171 site, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 21 site olmak üzere, toplam 192 site bilgilerinin Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) ihbar kanalı üzerinden raporlanarak bu sitelere erişimin engellendiğini anlattı.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 3 bin 592 hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu belirten Dağlı, buradaki hükümlü ve tutukluları ziyarete gelenlere yönelik sorgulamalarda haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişinin yakalandığını ifade etti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü taşıyan keneler ve orman yangınları konusunda herkesi duyarlı davranmaya davet eden Dağlı, ayrıca doğadan topladıkları mantarları yiyen vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dağlı, yaz aylarında serinlemek, eğlenmek, balık tutmak gibi sebeplerle tercih edilen göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuz gibi alanlarda zaman zaman can kayıplarına sebep olan boğulma olayları yaşandığını hatırlatarak, böyle üzücü olayların yaşanmaması için yüzme alanı olarak belirlenen alanlar dışında suya girmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Yine düğünlerde ve eğlencelerde silah ile havaya ateş edilmesi nedeniyle yaralanma ve ölüm oylarının meydana geldiğini ifade eden Dağlı, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Çorum halkının Kurban Bayramını kutlayan Dağlı, “Kurban Bayramı’nı vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak, muhtemel üzücü olaylara sebebiyet vermemek amacıyla emniyetimiz, jandarmamız ve tüm kurumlarımızla birlikte başta trafik tedbirleri ve asayiş olmak üzere gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağımız Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve adalet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.” diye konuştu.