Alınan bilgiye göre Mustafa D.(33), arkadaşı Nurettin B.(33)'yi de yanına alarak Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde faaliyet gösteren eski işyerine gitti.

Mustafa D., iddiaya göre eski patronu Hüsnü Rıza T.(56) ve oğlu İlhami T.(26) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa D. ve Nurettin B. bıçakla, işyeri sahibinin akrabası olduğu ögrenilen Abdulsamet T.(27) ile babası Hüsanettin T.(55) odunla darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda bıçak darbesi ile yaralanan Nurettin Biçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ameliyata alınan Mustafa D.,nin yoğun bakıma alındığı hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Darp senucu yaralanan baba ve oğlunun tedavileri sürerken, olayla ilgili gözaltılar olduğu öğrenildi.