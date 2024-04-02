Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Nisan Çorum hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre Çorum'da gün boyu az bulutlu ve güneşli bir havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 25 derece seviyelerine kadar tırmanırken şehir genelinde bahar havası etkili olacak. Öte yandan sıcaklıklarda yükseliş tavan yaparken mevsim normallerinin üstünde sıcaklık görülecek.

Çorum'da gün içerisinde ortama sıcaklığın 22 derece civarında olması beklenirken, gece saatlerinde ise hava sıcaklılığının 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde ise sıcaklığın bir kaç derece düşmesi bekleniyor.

İşte kentte 5 günlük hava tahmini;