Modifiye araçların sergilendiği festival, gün boyu süren yarışmalar ve renkli görüntülerle adeta otomobil şölenine dönüştü. Çorum’un yanı sıra İstanbul, İzmir, Uşak, Ankara, Kırıkkale, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Yozgat illerinden 650 araç ve 150 motosiklet sürücüsü etkinliğe katılarak modifiye kültürünün heyecanını yaşadı. Festival alanında birbirinden farklı tasarımlara sahip araçlar büyük ilgi gördü.

Aylarca emek verilerek hazırlanan otomobiller, performansları ve görünümleriyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar araçlarını tanıtma fırsatı bulurken, vatandaşlar da sergilenen otomobilleri yakından inceleyip bol bol fotoğraf çekti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen desibel, araç güzellik, basıklık yarışmaları ve drift gösterileri günün en heyecanlı anlarına sahne oldu. Jüri üyeleri araçların tasarımından teknik detaylarına kadar birçok kriteri değerlendirirken, dereceye giren araç sahipleri ödüllerle buluşturuldu.

Festival alanında zaman zaman oluşan yoğunluk, modifiye araç kültürünün Çorum’da ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını bir kez daha ortaya koydu. Egzoz sesleri, müzik sistemleri ve özel tasarımlı araçlar ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda aileler de çocuklarıyla birlikte festival alanını ziyaret etti.



Çorum Autofest’in sadece bir araç buluşması olmanın ötesinde, sosyal dayanışmaya da katkı sunduğu belirtildi. Etkinlik kapsamında SMA hastası Mustafa Baran için bağış toplandığı öğrenilirken, katılımcılar hem eğlenme hem de anlamlı bir dayanışmaya destek olma fırsatı buldu.

Organizasyonun sonunda katılımcılar, Çorum’da bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istediklerini ifade etti. Modifiye araç tutkunlarını aynı çatı altında buluşturan Çorum Autofest, motor sporları ve otomobil kültürüne ilgi duyanlar için unutulmaz bir gün yaşatırken, şehirde otomobil tutkusunun ne kadar güçlü olduğunu da gözler önüne serdi.

Autofest’in organizatörü Levent Köşger, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ile sponsorlar Koçaklar Oto Bakım, Auto Fatih, Yağmur Sound, Özdemir Sound, Motor Dünyası ve Canik Oto Boya yetkililerine teşekkür etti.