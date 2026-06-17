AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Alaca ilçesinin çehresini değiştirecek kapsamlı yatırım paketini kamuoyuyla paylaştı. Ulaşımdan istihdama, spordan güvenliğe kadar birçok alanda hayata geçirilecek projelerin ilçeye büyük ivme kazandırması bekleniyor.

Bölge ulaşımı açısından kritik öneme sahip Sungurlu - Alaca - Zile yolu ile Çorum - Alaca yolunun tamamen sıcak asfalt (BSK) ile kaplanacağını açıklayan Kaya, çalışmaların hızlandırılması için kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti. Kaya, “Hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu seyahat etmesi, ticaret hatlarımızın güçlenmesi için bu yolları sıcak asfaltla buluşturacağız. Bu iş Alaca’ya ve Çorum’a karşı bizim boynumuzun borcudur” dedi.

YARIM KALAN PROJELERE MÜDAHALE

Mevcut yüklenici firmaların projeleri tamamlayamaması nedeniyle sürece müdahale edildiğini ifade eden Kaya, aksayan sözleşmelerin feshedileceğini açıkladı. Yeni ihale sürecinin hızlı ve güncel şartlarla başlatılacağını vurgulayan Kaya, “Bu memleketin zaman kaybetmesine izin vermeyiz. Yolu tamamlayamayan firmalarla akitler feshediliyor. Projeleri hızla yeniden ihaleye çıkaracağız. Ödenekleri eksiksiz sağlayarak süreci bizzat takip edeceğim” diye konuştu.

ALACA’YA 4 STRATEJİK YATIRIM

Ulaşım projelerinin yanı sıra Alaca’da eş zamanlı yürütülen dört büyük yatırım da değinen Kaya, Alaca Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi kapsamında 1.500 dönümlük yeni alan için teknik çalışmaların tamamlandığını belirterek, projenin kısa süre içinde Bakanlığa sunulacağını söyledi.

Gençlere yönelik önemli bir adım olarak 750 kişilik spor salonu ve üç antrenman salonunu kapsayan spor kompleksi için protokol aşamasına gelindiğini belirten Kaya, projenin kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi.

İlçenin güvenlik altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni Emniyet Müdürlüğü binası için yer belirlendiğini ve proje çalışmalarına resmen başlanıldığını kaydeden Kaya, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen mevcut kütüphane binasının yerine ise modern ve güvenli bir kütüphane yapılması için sürecin başladığını belirterek, “Yeni kütüphanenin Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesinde inşa edilmesi planlanıyor” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK

“ALACA HAK ETTİĞİ YATIRIMLARI ALACAK”Alaca’ya yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirten Kaya, “Alaca’mız için çalışmaya, üretmeye ve projeleri adım adım hayata geçirmeye devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi, Alaca hak ettiği tüm yatırımları tek tek alacak” ifadelerini kullandı.