Merkezi Ankara’da bulunan Ata Tohum Takas Derneği yöneticileri Çorum’da gönüllü üreticilerle tohum takası yaptı.

Dernek temsilcisi hemşerimiz Gülseren Ekiz, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ekiz, dernek olarak geçtiğimiz hafta sonu Çorum’da Zafer Çarşısı kafesinde bir tohum takas toplantısı düzenlendiklerini belirterek, ‘Kışlık sebze tohumu takası yapan derneğimiz 2023 yılının ilk aylarında yazlık sebze tohum takasını yapmak için hazırlıklarına başladı’ dedi.

DERNEK GÖNÜLLÜ SAYISI 65 BİNDEN FAZLA

Ekiz, Ata Tohum Takas Gönüllüleri’nin sosyal medya üzerinden örgütlendiklerini ve 65 binden fazla üyeye sahip olduklarını kaydetti.

5553 Sayılı Tohumculuk Yasası ile satışı yasaklanan Ata tohumlarının takas yolu ile gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirten dernek temsilcisi Ekiz, şehirlerde, bahçelerde, balkonlarda herkesin üretimin bir ucundan tutması gerektiğini ve köylerde Ata tohumla sürdürülebilir üretim yapılmasını amaçladıklarını ifade etti.

ZEHİRLİ VE SENTETİK GÜBRE KULLANMIYORUZ

Ata tohumdan üretim yapan çiftçinin tarım ürünlerini satabilmesi için de çaba içinde olduklarına dikkat çeken Ekiz, gruplarında, kalıntı bırakan zehir ve sentetik gübre kullanmanın yasak olduğunu söyledi.

ÖNCE DOSTLUKLAR SONRA TOHUMLAR YEŞERSİN

Gülseren Ekiz, Çorum halkı ve kamuoyuna seslenerek şöyle konuştu:

‘Ata tohumun kullanılmasının, gelecek nesillere aktarılmasının, zehirlenmemiş topraklar, zehirlenmemiş nesiller, gıdamızın güvencesi, iklim krizinin çözümü, sürdürülebilir bir dünya diyen grubumuz, Ata Tohum bağımsızlığın güvencesidir diyor. Temiz gıda, sağlıklı nesillerin var olması için gayretle çaba gösteren grup çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önce dostluklar, sonra tohumlar yeşersin.’

(Uğur ÇINAR)

