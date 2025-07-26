Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 18-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 110 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 24 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 21 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 4 bin 454 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek olmak üzere toplam 7 ateşli silah, 1 kesici-delici alet, 1 şarjör, 41 fişek, 26 sentetik ecza maddesi, 180 kg. bandrolsüz kıyılmış tütün, 32 gram bonzai vele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise kurallara uymayan 16 araca idari para cezası uygulandı.

Muhabir: İHA AJANS