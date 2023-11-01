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Çorum’daki arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, arı yetiştiricilerine yönelik yapılacak bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygın ile bazı yetkililerin katıldığı toplantıda Çorum’un arıcılık potansiyeli, üretim durumu, yaşanan sorunlar ve yapılması gereken çalışmalar ele alındı.