Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 9-16 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 105 adet sabit-seyir halinde ve halka açık yerler üzerinde uygulama yapılmış, uygulamalarda 28 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Denetimlerde, 4.384 şahıs sorgulanırken 5 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 6 adet silah, 2 adet kesici-delici alet, 5 adet şarjör ve 44 adet fişek, 215 adet sentetik ecza hapı, 3,8 gram metamfetamin, 98,75 gram bonzai ve 8 adet extcacy ele geçirildi.

Trafik kontrollerinde ise 2 bin 519 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 4 araca idari para cezası uygulandı.

Editör: İHA AJANS