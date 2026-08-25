Alınan bilgiye göre, Nejdet Aktepe (54) idaresindeki plakasız motosiklet, Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi'nde önünde seyreden Can Y. yönetimindeki 19 TD 157 plakalı asansörlü eşya taşıma kamyonuyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Aktepe ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aktepe, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aktepe, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılan Aktepe'nin ölümüne ilişkin olay yeri ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Can Y. gözaltına alındı.