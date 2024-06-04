Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

27 Mayıs – 3 Haziran 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 hırsızlık, 1 cinsel suç, 1 dolandırıcılık ve 1 yağma suçları olmak üzere toplamda 37 şahıs yakalandı.

Bu arada haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 3 erkek şahısların tamamı bulundu.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK