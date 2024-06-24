Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma ve araştırma yapıldı.

10 – 24 Haziran 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık, 2 yağma, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere toplamda 19 şahıs yakalanırken, 9 kadın ve 4 erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan 8 kadın 3 erkek şahıs bulundu. 1 kadın ve 1 erkek şahsın aranma çalışmalarına devam ediliyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR