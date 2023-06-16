Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 15 Haziran Perşembe günü 07.00-09.00 saatleri arasında 31ekip ve 71 personelle haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 26 farklı adrese operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda il merkezinde 10, ilçelerde 3 olmak üzere toplamda 13 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9’u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, 4’ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan şahısların Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.