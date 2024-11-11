Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde tartıştığı Metin Koçak’ı silahla defalarca ateş ederek öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan İbrahim Ö.(30)’nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üçtutlar Mahallesi’nde Metin Koçak ile İbrahim Ö. arasında bir nedenle tartışma çıkmış, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Ö., silahla ateş ederek Koçak’ı ağır yaralamıştı.

Koçak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını kaybetmiş, Koçak’ın akrabaları tarafından darp edilen İbrahim Ö. ise kaldırıldığı özel hastanede tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK