Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu ilk olarak Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret ederek “Aile Yılı” kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı da ziyaret eden Tarıkdaroğlu, belediyenin ailelere yönelik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Cuma namazının ardından AK Parti İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret eden Tarıkdaroğlu, burada AK Parti'ye yeni katılan 2 üyenin kaydını gerçekleştirdi.

Ardından partililerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda aile ve gençlik fonunun hayata geçirildiğini belirten Zafer Tarıkdaroğlu, “Evlenecek gençlere ekonomik fayda sağlama adına proje hayata geçirdik. Önce deprem bölgelerinde pilot olarak uygulandı, ardından 81 ile yayıldı. Çorum'da fona 589 müracaat var. Şu an 284 çift eğitimlerini görüyor, 36 çiftimiz de nikahlarını gerçekleştirdi” dedi.

Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Türkiye'deki doğurganlık oranının düşüş gösterdiğine işaret ederek “Doğurganlık oranı Türkiye'de şu an 1,51 seviyesine düştü. Maalesef Çorum'da şu anda 1,30'larda yani Türkiye ortalamasının altında. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda doğum yardımlarını hayata geçirdik. Bunlardan daha önemlisi bizim evliliğe teşvik edici büyüklüğü yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu hatırlatan Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, “Cumhurbaşkanımız 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunda bazı çevreler bundan çok hoşnut olmuyordu ama geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın feraseti, öngörüsü bugün bu rakamları görmemizi sağladı. Daha kötüsü olmaması adına inşallah elimizden gelen gayreti sonuna kadar el birliğiyle göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Zafer Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeliyle değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı. Özel gereksinimli öğrencilerin mehter gösterisi sunduğu etkinlikte Tarıkdaroğlu, kurumdan bu yıl mezun olan 6 öğrenciyle kep atarak mezuniyet sevincine ortak oldu.

0-18 yaş ve 13-18 yaş Çocuk Evleri'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, buradaki çocuklarla sohbet etti, kurum yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kentteki Çorum-Huzurevi ve Kamile-Hacı Akdağ Huzurevi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle, Vali Ali Çalgan ile bocce oynadı.