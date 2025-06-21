Halise Bellek’in tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat ettiği öğrenildi.

Üzücü haberi önceki dönem CHP Çorum Milletvekili Adayı ve Belediye Başkan Aday Adayı iş insanı Ahmet Yüksel Bellek sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Bellek paylaşımında; ‘Rahmetli babamız Cahit Bellek'in 25 yıllık hayat arkadaşı, canımız, iyilik meleği, annemiz Halise Bellek'i kaybettik.... ifadesini kullandı.

Halise Bellek’in cenazesi Akşemsettin Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi