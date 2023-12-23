Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu bu kapsamda Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulunarak eğitim faaliyetleri hakkında sohbet etti.

Ziyarette mesleki eğitim farkındalığı, üretim odaklı ekonomi modelinde Türkiye sanayisinin mesleki eğitime olan ihtiyacı ve ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitimin tercih edilmesinin gerekliliği üzerinde durulurken, sanayicilerin mesleki eğitim konusundaki talepleri görüşüldü.

Ziyaret sırasında Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, TSO Başkan Yardımcısı Abdullah İstanbulluoğlu, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Altıkardeş ve Mustafa Ertürk, TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu (KGK) Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, Çorum İl Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Başkanı Mehmet Fatih Altan, KGK Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu ve GGK Başkan Yardımcıları Ozan Gazel ve Sinan Çakır da hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu’na nazik ziyareti için teşekkür eden Başaranhıncal; “Bir ülkenin kalkınmasının en önemli unsurları geleceğimizin teminatı yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizin en kaliteli ve en etkin eğitimi almaları ve bu doğrultuda hareket edilmesidir. Bir ülkenin refah ve mutluluğu; o ülke insanlarının nitelikli ve sürekli eğitim almaları ve bununla kazandıkları bilgi, beceri ile ekonomik büyümeye katma değere sağlamasıdır. Bunun için, sosyo-ekonomik gelişmenin en önemli itici gücü ve verimlilik artışının en önemli unsuru, toplumun eğitim düzeyidir” diye konuştu.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Eğitim etkinliklerinin nitelik düzeyinin ise bireyin yaşadığı toplumun ekonomik, sosyal, politik ve kültürel gelişiminin niteliği üzerine etki ettiği kabul edilmektedir. Bilimsel araştırmalar eğitim düzeyi ile kalkınmanın unsurları olan ekonomik büyüme, siyasal ve toplumsal gelişme arasında doğrusal ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmıştır. İnsan kaynağının, özellikle sosyal iyileşmeye ve buna bağlı olarak ekonomik gelişmeye katkısı oldukça büyüktür. Bilim ve teknolojinin üretimi, bilimsel bilginin dolaşımı, yaratıcı potansiyeli yüksek bireylerin yetiştirilmeleri sonucu ülkeler, ekonomik ve siyasi yönden önemli değişimlere uğramıştır. Hızlanan bu değişim; başta eğitim alanında olmak üzere, ülkeler arasında sürekli yenileşme ve gelişme eğilimi, daha fazla bilgi, daha yeni teknoloji amacına yönelik sınırsız bir rekabeti de hızlandırmıştır. Hızla geçen zamana paralel olarak yeni oluşumlar, teknolojik atılımlar, eğitim sistemlerini de etkilemiştir. Eğitim; bağımsız bir toplum ve ulusu oluşturacak, bireysel moral düzeyi yüksek, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesiyle hem bireysel hem de evrensel bir kültüre sahip, zengin bir toplumu yetiştirmeyi amaçlar. Eğitimdeki tüm yenileşme ve gelişme girişimleri, toplumun her kesiminin ilgi alanına girmektedir.”

Ziyarette yeni dönemde çocukların bütüncül bir eğitim anlayışıyla ve bunu uygulayacak öğretmenlerin desteği ile bilimde sanatta irfanda ve teknolojide insanlık yararına kullanacak bir nesil yetişeceğini söyleyen Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu ise Bakanlığın mesleki eğitimi yapılandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“LİSE ÖĞRENCİLERİ ARA ELAMAN DEĞİL

TEKNİSYEN OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK”

Yeni dönemde meslek liselerinin tematik hale getirileceğini söyleyen Şamlıoğlu, “Fabrikaların içinde okul açacağız. Bu sayede üretim alanlarını, eğitim alanları haline getireceğiz. Eğitirken üreteceğiz, üretirken eğiteceğiz. Meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz, ara eleman değil, teknisyen olarak istihdam edilecek, belli bir zaman sonra kendi işyerlerini açabilecekler” şeklinde konuşarak mesleki eğitim alanında yapılacak yeniliklere de değindi.

“MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA

ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ”

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Şamlıoğlu, mesleki eğitim alanında önemli adımlar atıldığını aktararak, “Bakanlık olarak mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Ülkemizde mesleki eğitim alanında önemli adımlar atılmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından meslek liselerinin müfredatı ve eğitim içerikleri güncellenerek, iş dünyasının taleplerine ve sektörün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz iş dünyasına daha uyumlu ve nitelikli bir şekilde katılabilmektedir” dedi. Şamlıoğlu, “Türkiye, son yıllarda mesleki eğitimde iş birliği ve sektörle entegrasyonu artırmak amacıyla pek çok projeye imza atmıştır. Meslek liseleri ve işletmeler arasındaki staj programları ve çift diploma uygulamaları, öğrencilerin teorik bilgileri pratikte kullanmalarını ve iş hayatına hazırlıklarını desteklemektedir” ifadelerinde bulundu.

Kemal Şamlıoğlu, mesleki eğitimde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, yeni dönemde meslek liselerinin tematik hale getirileceğini açıkladı. Şamlıoğlu, “Fabrikaların içinde okul açacağız. Bu sayede üretim alanlarını, eğitim alanları haline getireceğiz. Eğitirken üreteceğiz, üretirken eğiteceğiz. Meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz, ara eleman değil, teknisyen olarak istihdam edilecek, belli bir zaman sonra kendi işyerlerini açabilecekler. Bu birlikteliği görmek bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Bizler de hep birlikte Çorum’a değer katmak için çaba göstereceğiz. Şehrimize önemli katkıları olan Ticaret ve Sanayi Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim” dedi.