Ali Esmer (38) idaresindeki 35 AKM 573 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7Bd57857 256A 43B6 B937 4Eb75B6Fe6Af

Kazada araçta bulunan Şaban Bulcun (53) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esmer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bulcun ve Esmer'in cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

A6B4Bcb1 F6Ec 4F02 85D0 64D4325E542E

Editör: TUGAY GÖKTÜRK