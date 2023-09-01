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İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında modifiye araçlara yönelik uygulama yapıldı. Belirlenen noktalarda yapılan uygulamalar neticesinde; 9.456 araç kontrol edilirken, 2.072 araç sürücüne toplam 3 milyon 301 bin 513 TL cezai işlem uygulandı.

40 araç teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere toplam 99 araç trafikten men edildi. Ayrıca 42 sürücüye alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi ret etmekten işlem yapıldı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, halkın huzur ve sükunu için Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.