Çorum Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı, 12-16 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. “Sanatın İzinde Aşkla” temasıyla düzenlenecek çalıştay, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sanatçıyı Çorum'da bir araya getirecek.

Yaklaşık 40 ressamın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, resim sanatının farklı tekniklerine odaklanan çok sayıda atölye çalışması düzenlenecek. Ressamlar, karma tekniklerle sanatseverlere resim sanatının en güzel örneklerini sunacak. Çalıştay kapsamında üretilen eserlerin yer alacağı sergi, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te Bedesten’de açılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sanatseverleri etkinliğe davet ederek şu ifadeleri kullandı: “Çorum Belediyesi olarak şehrimizi sanatla buluşturmayı, kültürel hayatımıza katkı sunmayı sürdürüyoruz. ‘Sanatın İzinde Aşkla’ temasıyla gerçekleştireceğimiz 7. Uluslararası Resim Çalıştayı etkinliğimize, sanata ilgi duyan tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ