Afat ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde yerin 13.26 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

17.57 saatinde yaşanan deprem nedeni ile bazı vatandaşlar korkudan sokağa çıkarken, depremde can ve mal kaybı olup olmadığı halen belirlenemedi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bugün sabah 09.58 saatlerinde yerin 12.9 kilometre altında Bayat İshaklı’da 2.1 şiddetinde deprem yaşanırken, AFAD verilerine göre saat 14.01 sularında ise Çorum merkezde yerin 5.95 kilometre altında 1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yine 17.57 saatlerinde Amasya’nın Merzifon İlçesi Mahmutlu Köyü’nde ise 4.5 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Editör: HABER MERKEZİ