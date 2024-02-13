Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İlçede esnaflık yapan 2 çocuk babası Muhittin Doğru'dan (42) bir süredir haber alamayan arkadaşları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine Çorum Caddesi'ndeki yalnız yaşadığı evine giden polis ekipleri, Doğru'yu yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Doğru'nun cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.