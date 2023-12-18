Dağlı, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, trafik birimlerince 350 bin aracın denetlendiğini, denetimlerde 53 bin araca idari para cezası uygulandığını aktardı. Dağlı, abartılı egzoz ve kural dışı modifiyeli araç kullanarak toplumun huzurunu bozan ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü kullanma gibi suçlardan toplam bin aracın trafikten men edildiğini kaydetti.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dağlı, Uyuşturucu Madde Ticareti, Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Kaçakçılığı ve İrtikap suçlarından yapılan işlemler neticesinde 35 şüphelinin tutuklandığını belirterek, operasyonlarda 2,3 kilogram esrar, 3,3 kilogram bonzai, 30 bin sentetik ecza hapı ile çok sayıda uyuşturucu madde ile 36 ton kaçak gübre, 282 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildiğini vurguladı.

Vali Dağlı, yakalanan 14 DEAŞ üyesinin sınır dışı edildiğini belirtti. Aile içi şiddet olaylarında toplam 1.068 tedbir kararı uygulandığını bildiren Dağlı, 38 bin vatandaşa KADES ve UYUMA projeleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili çalışmaların da sürdüğü bilgisini paylaşan Dağlı, 57 düzensiz göçmenin yakalanarak gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Yıldıran katıldı.