Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre Çorum’da 28 saat içerisinde irili ufaklı 14 deprem meydana geldi.

Sungurlu Gökçam Köyü’nde 10 saat içerisinde 1,9 - 2,4 - 1,8 - 1,6 ve 1,9 büyüklüğünde 5 ayrı deprem yaşanırken; Sungurlu Şekerhacılı Köyü’nde 2.00 ve 1.7; Sungurlu Beyyurdu Köyü’nde 2.2 ve 1.7; Boğazkale Kaymaz’da 1.5 büyüklüğünde; Alaca Büyükhırka’da 1.6 büyüklüğünde; Sungurlu Salman Köyü’nde 1.7 büyüklüğünde; Boğazkale Yanıcak’ta 2.4 büyüklüğünde ve Bayat Çayköy’de 1.4 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı ancak köylerde korku yarattığı öğrenildi.