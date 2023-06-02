Ekipler bölgedekilerden gelen ihbarlar doğrultusunda suların tahliyesini gerçekleştirirken, hasar tespiti başlatıldı.

500’Ü AŞKIN İHBAR

Şehir merkezinde yarım saat içerisinde metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Yağmurun ardından Çorum Belediyesine 500’ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı. Sokaklar ve caddelerden akan suların özellikle bodrum ve birinci katlardaki ev ve işyerlerine dolması nedeniyle birçok vatandaş mahsur kaldı.

ÇALIŞMALAR GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

Belediyeden yapılan açıklamada 250 personel, 200 araç ve teçhizatla belediyenin tüm ekiplerinin gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.