Çorum’da yarım asrı geride bırakan Erka Kağıt ve Kırtasiye her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırtasiye Fuarı düzenledi. Anitta Otel Balo Salonu’nda Cuma, Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen fuara bu yıl ülke genelinden 33 imalat ve ithalatçı firma katılarak stant açtı.

Her yıl imalatçı ve ithalatçıyı kırtasiyecilerle buluşturduklarını söyleyen Erka Kağıt Genel Müdürü Soner Üstünel, kırtasiye sektörünün yine kalbini Çorum’a taşımaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Kırtasiye Fuarı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da Çorumlu sektör firmalarının ilgi gösterdiğini belirten Üstünel, fuarda genel kırtasiye ürünlerinin yıllık satışının uygun fiyatlarla yapıldığı bildirildi.

Editör: HABER MERKEZİ