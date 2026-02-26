TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Çorum’da evlilik sayısı bir miktar azalırken, boşanma oranlarında dikkat çeken düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri kapsamında “Çorum İli Evlenme ve Boşanma İstatistikleri”ne ilişkin basın bültenini yayımladı. Açıklanan verilere göre Çorum’da 2025 yılında toplam 3 bin 238 evlilik gerçekleşti.

EVLİLİK SAYISI YÜZDE 0,77 AZALDI

Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,2 azalarak 552 bin 237 olurken, Çorum’da evlilik sayısı yüzde 0,77 azalış gösterdi. Evlilik sayılarında İstanbul 99 bin 32 evlilik ile ilk sırada yer alırken, Ankara 36 bin 210 ve İzmir 27 bin 951 evlilik ile İstanbul’u takip etti. En az evlilik ise 359 çift ile Tunceli’de gerçekleşti.

Çorum, 3 bin 238 evlilik ile iller sıralamasında 42’nci sırada yer aldı.

KABA EVLENME HIZI BİNDE 6,22

Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 6,34 olarak açıklanırken, Çorum’da bu oran binde 6,22 oldu. Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7,76 ile Gaziantep olurken, en düşük oran binde 4,18 ile Tunceli’de kaydedildi. Çorum bu alanda 43’üncü sırada yer aldı.

İLK EVLENME YAŞI ORTALAMASI AÇIKLANDI

2025 yılında Türkiye genelinde ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda ise 26 olarak gerçekleşti. Çorum’da ise ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,2, kadınlarda 25,8 oldu. Kentte eşler arasındaki ortalama yaş farkı 2,4 olarak kaydedildi.

Türkiye’de yaş farkının en yüksek olduğu il 3,8 yaş ile Kars olurken, en düşük yaş farkı 1,9 ile Kastamonu’da görüldü.

BOŞANMA SAYISI YÜZDE 8,62 AZALDI

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde boşanan çift sayısı yüzde 2,6 artarak 193 bin 793’e yükseldi. Çorum’da ise boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,62 azalarak 1.102 oldu.

Boşanma sayılarında İstanbul 35 bin 364 ile ilk sırada yer alırken, Ankara ve İzmir sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. Çorum, boşanma sayısında iller arasında 38’inci sırada yer aldı.

KABA BOŞANMA HIZI BİNDE 2,12

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olurken, Çorum’da bu oran binde 2,12 olarak hesaplandı. Çorum bu oranla iller sıralamasında 45’inci sırada yer aldı.

BOŞANMALARIN YÜZDE 35,9’U İLK 5 YILDA

2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde boşanmaların yüzde 34’ü evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleşti. Çorum’da ise bu oran yüzde 35,9 olarak açıklandı.

Kentte boşanmaların yüzde 18’i evliliğin 6-10 yılı, yüzde 15,7’si 11-15 yılı ve yüzde 30,4’ü ise evliliğin 16 yıl ve üzeri döneminde gerçekleşti. Ayrıca Çorum’da 61 boşanmanın evliliğin ilk yılı dolmadan gerçekleştiği bildirildi.

