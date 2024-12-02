Çorum’da bir dürümcüde kasiyer olarak çalışan talihli genç, Askerlik Şubesi karşısında bulunan Candemir Özdemir’e ait Şans Oyunları Bayisi’nden 200 liralık Kazı Kazan kuponundan satın aldı. Kuponu kazıyan genç, kendisine 1 milyon TL’lik büyük ikramiye çıktığını fark etti. 1 milyon TL’lik ikramiyenin talihlisi kuponunu kontrol ettirerek İddaa Şans Oyunları Bayisi sahibi Candemir Özdemir’den isminin açıklanmamasını istedi.
Candemir Şans Oyunları Bayisi’nin sahibi Candemir Özdemir, 1 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihli gencin isminin gizli kalmasını istediğini belirterek, Çorum tarihinin en büyük kazı kazan ikramiyesi olan 1 milyonluk büyük ikramiyeyi vermenin sevincini yaşadıklarını, herkesin şansı olmaktan mutlu olduklarını şansın adresinin de Askerlik Şubesi karşısında bulunan Candemir Şans Oyunları İddaa Bayisi’nin olduğunu söyleyerek herkese bol şanslar diledi. 

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“Türkiye'de sanal kumar ve bahis bağımlılığı artıyor” “Türkiye'de sanal kumar ve bahis bağımlılığı artıyor”

Editör: Haber Merkezi