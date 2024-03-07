6 Mart günü Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bir otoparkta çıkan tartışmada Ö.B., bir nedenle tartıştığı S.D. ve otoparkta bulunan Ö.Ö.’i vurdu.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan şüpheli Ö.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.