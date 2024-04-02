1-31 Mart tarihleri arasında yapılan kontrollerde, 24.632 araç kontrol edilerek 3.146 araç ve sürücüsüne toplam 8.672.063 lira cezai işlem uygulandı.

104 araca teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.),46 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 175 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan,15 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan ceza verildi.

Ayrıca, 550 okul servis aracı denetlenerek 11 okul servisine fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden işlem yapıldı.

Ekipler tarafından 1623 motosiklet kontrol edilerek 356 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

55 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 5 araç sürücüsüne drift atmaktan,551 araç sürücüsüne hatalı parktan, işlem yapılarak 120 araç trafikten men edildi.

Yapılan trafik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Editör: HABER MERKEZİ