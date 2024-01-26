TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Mehmet Tahtasız, “İktidarın Çorumlulara verip tutmadığı söz ve yalanlar uzaya çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın mekiğine kadar yol olur” dedi.

Konuşmasında hızlı tren, havaalanı, polis moral eğitim merkezi ve devlet hastanesi konularına değinen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorumlular’ın yıllardır kandırıldığını belirterek, “Çorumluları kandıranlar arasında Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı, AKP milletvekilleri, AKP'li belediye başkanı, AKP il başkanları da var. Her seçim öncesi havalimanı, demir yolu, acemi birliği, polis moral eğitim merkezi, tarımsal sulama göleti, devlet hastanesi, doktor ataması gibi onlarca söz veriyorlar; seçim geçiyor, hepsi unutuluyor” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NIN

SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Çorum'un hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürmeye kararlıyız. Bu işi bizzat takip ediyorum" sözünü hatırlatan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Bu söze karşın 2024 yılı yatırım programında hızlı tren projesi için sadece 2 bin TL kaynak aktarıldı. Her yıl bu miktarda bir ödenek ayrılırsa Kırıkkale-Çorum hızlı tren projemiz 23 milyon 238 bin yıl sonra Çorum'a ancak gelebilecek. Yine eski Bakan Süleyman Soylu son genel seçimlerde Çorum'a bir müjde verdi ‘Havaalanını biz yapacağız.’ dedi, o da yalan çıktı. 27 yıl önce temeli atılan Çorum Havaalanı'nın AKP iktidarı döneminde yatırım programından çıkarıldığını o da bilmiyordu; bunu Çorumlulardan yirmi bir yıldır gizleyen AKP milletvekilleri bu soruna ne zaman çare bulacaklar çok merak ediyoruz. İhracatı ve nüfusu Çorum'dan az olan komşu illere havaalanı yaptınız, hızlı tren getirdiniz; Çorum'u yok saydınız ve kandırdınız. Çorum'un suçu cumhurbaşkanının olmayışı mı, bakanımızın olmaması mı?”

“POLİS MORAL EĞİTİM

SÖZÜ DE YALAN ÇIKTI”

Cumhur İttifakı'nın Çorum milletvekillerinin Polis Moral Eğitim Merkezi ile ilgili yaptıkları açıklamayı da hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Aralık ayında ortak bir basın açıklaması yaptılar, orada Polis Moral Eğitim Merkezi ihalesi 12 Ocak 2024 saat 10.30'da yapılacak, müjde!’ dediler ama ihale yok; kamuoyuna bir açıklama gereği bile duymuyorlar. 1994 yılında temeli atılan, o dönemin parasıyla 8 milyon TL harcama yapılarak yüzde 80'i bitirilen ancak hizmete açılmadan kaderine terk edilen, yirmi beş yıldır da bir çivi dahi çakılmayan Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi çürümeye yüz tuttu yani bu sözleri de yalan çıktı” diye konuştu.

Mehmet Tahtasız, 7 yıldır kapalı olan ve ihalesi 13 Kasım 2023’te yapılan Çorum Devlet Hastanesi’ne de değinerek yıllar sonra da olsa ihalenin yapılmasına sevindiklerini ancak üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen yer tahsisinin yapılmadığını da sözlerine ekledi.