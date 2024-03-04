Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda Çorum'da vatandaşlar için uyarı yapıldı. Çorum'da bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yağmurlu bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, 4 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışlı havanın aralıklarla saat 15:00'a kadar kadar devam etmesi bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çorum'da bugün için beklenen en düşük hava sıcaklığı 2 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 15 derece olacak. Çorum'da rüzgar 6 km hızla batıdan esecek.