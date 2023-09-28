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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin tahmini raporlar yayımlandı.

Meteorolojik tahminlere göre Çorum'da bugünden itibaren yağışlı havaların etkisini göstermesi beklenirken, vatandaşlar yağışlara karşı uyarıldı.

Rapora göre, özellikle bugün öğleden sonra başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü de devam etmesi bekleniyor.

Cumartesi güneşli Pazar ve Pazartesi yine yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre Çorum'da etkisini bugün ve Cuma günü gösterecek gök gürültülü sağanak yağışlar Cumartesi gününe kadar devam edecek. Cumartesi parçalı bulutlu bir havanın etkisi altında olacak Çorum'da Pazar ve Pazartesi günleri yine gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış durumlarıyla ilgili herhangi bir renk kodlu uyarı verilmezken, vatandaşlar yağışlara karşı uyarıldı.