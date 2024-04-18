Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 18 Nisan Perşembe günü (bugün) Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Amasya, Tokat, Çorum çevreleri ile Sinop, Samsun, Ordu ve Kastamonu illerinin iç kesimlerinde) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Editör: Haber Merkezi