Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Hitit Üniversitesi’nin düzenlediği programa katılmak üzere ilimize gelen ve Valilik, Belediye, TSO ve OSB’de sanayi kuruluşlarını gezen Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Çorum TSO’yu da ihmal etmedi.



TSO Başkanı Başaranhıncal, Bakan Yardımcısı Coştu’yu makamında ağırladı. Nazik ziyareti için Coştu’ya teşekkür eden Başaranhıncal, “Bir ülkenin kalkınmasının en önemli unsurları yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğu yeni nesil dünyada bilişimin önemi inkar edilemez bir gerçektir. Günümüzde dijital çağın getirdiği büyük dönüşüm işletmelerin rekabet gücünü artırma, optimize etme ve yeni fırsatlar oluşturma konusunda muazzam bir potansiyel sunmaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanmasının yanı sıra bölgemizin ve ülkemizin her zamankinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasının ticari hayatın devamlılığına bağlı olduğunun farkındayız.



“TEKNOLOJİ OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Hepimizin derdi bu topraklarda yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Teknolojinin bu kadar hızlı ve yaygın bir şekilde değiştiği bir ortamda da hepimizin bir şeyler yapması ve gerisinde kalmaması gerekiyor. Çorum, dijital dünya ve dijital birliğin devrinde yolcu olacak gelişmelerde ülkemizin geleceğini sırtlayacak sahip olduğu bir birikimimiz ve alt yapımız mevcuttur. Şüphesiz bu etkinlikle Çorum’umuzun iş dünyası teknolojiyle birleşimi bugünün ve gelecek vizyonunu daha da güçlendirecektir. Anadolu’nun teknoloji ve bilişim günlerini belirleyecek, geleceği bugünden görecek sektöre vizyon, strateji ve yol haritasını oluşturacak bu etkinliğin Çorum’umuza ve ülkemize bir çok alanda katkı sunacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çorum’da sanayici ve işadamlarının temsilcisi olan TSO Başkanı Başaranhıncal ile biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek evsahipliği için teşekkür eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu ise ilimizin gönlünde kapanmayan bir sevda olduğunu vurguladı.

Zekeriya Coştu konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Çorum’u doya doya yaşayamayan insanlar memleketine ayrı bir özlem duyarlar. Bu nedenle Çorum benim için ayrı bir yere sahip. Her ne kadar bakanlık olarak faaliyet alanımız tüm ülke genelini kapsasa da yerelde de bireysel olarak katkı sağlamak gibi boynumuzun borcu var. Bu milletin ferdi olmanın, bu milletin değerleri ile hemhal olmayı ve bunları benimsemeyi, içselleştirmeyi gerektirdiğini düşünüyorum. Bugün de bir arada bulunmuş olmamızın bu şükrü eda ettiğimiz anlamına geldiği kanaatindeyim.

Bu vatanda kök salmış olmanın, bu vatandan istifade etmiş olmanın, bu vatandan, bu topraklardan, bu memleketten rızıklanmış olmanın şükrünün de tekrar bu vatana, bu topraklara değer üretmek olduğu kanaatindeyim. Her ferdin, her vatan evladının, esnafından çiftçisine, öğrencisinden emeklisine bu ülke için bir değer üretmesi gerektiği kanaatindeyim. Çorum için herkes güzel bir gayret içerisine girmiş. Bu birlikteliği görmek bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Bizler de hep birlikte Çorum’a değer katmak için çaba göstereceğiz. Şehrimize önemli katkıları olan Çorum Ticaret ve Sanayi Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.