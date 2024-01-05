Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olacağı belirtilirken, Çorum'da da 9-10 Ocak 2024 tarihlerinde kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'nin haftalık hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir bir şekilde düşecek. Önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren Marmara, Batı ve Orta Karadeniz de etkili olacak kar, Çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

Meteoroloji’nin haftalık tahminlerine göre önümüzdeki hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.