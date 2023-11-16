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Ayrıca 81 ile teknofest atölyesi kurulacağını açıklayan Coştu, şunları söyledi:

“İnsan kaynağı yetiştirilmesi noktasında önemli adımlar atıyoruz. Dijital dönüşüm teknoloji geliştirme kaynağı noktasında da insan kaynağı yetiştirme öncelikli hedeflerimiz arasında. Teknofestler, Dene Yap Atölyeleri bu ülkenin teknoloji kapasitesini ve potansiyelini ortaya koyan önemli çalışmalar. Türkiye genelinde tüm illerimizde Dene Yap Atölyeleri projesini hayata geçirdik. Benzer şekilde yeni bir proje için kolları sıvadık. 81 ilde 100 Teknofest atölyesini Çorum’da hayata geçireceğiz. Çorum’a bir Bilim Parkı ya da Bilim Çorum isminde bir bilim merkezini kazandıracağız.”