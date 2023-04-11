Seçimlere Cumhur İttifakı içerisinde giren Yeniden Refah Partisi’nde milletvekili adayları Yakup Taş, Yasin Güler, Ömer Karslı ve Ferhan Yeğen, parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek seçim çalışmalarının startını verdiler.

“Doğruya doğru, yanlışa yanlış” demek için siyaset yaptıklarını kaydeden Taş, Çorum’un 20 yıldır yetim evlat muamelesi gördüğünü söyledi. Çorum’un 20 senedir ayrı partilere vekil gönderdiğini belirten Taş, isim vermenden 4 dönemdir CHP’de milletvekilliği yapan Tufan Köse’ye göndermede bulunarak; “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili 4 dönemdir vekillik yapıyor ama bir defa bile Çorum’la ilgili bir konuşma yapmadı. Çorum’un haklarını mecliste savunmadı. Gitmiş Çanakkale ile ilgili açıklama yapmış” dedi.

İktidar partisinin milletvekillerini de eleştiren Taş; “Mevcut iktidar partisi milletvekilleri ise ne yazık ki Çorum’a yeteri kadar yatırım getiremedi” diye konuştu

Yeniden Refah Partisi olarak Meclis’te Çorum’un haklarını isteyeceklerini aktaran Taş, “Çorum’un hakkı olan bölge müdürlüklerini, yatırım teşviklerini, treni, havaalanı isteyeceğiz. İnşallah seçilirsek, mecliste tamamen bu hakları savunmak için çalışacağız. Amacımız, gayemiz Ahmet, Mehmet memur olsun değil. Amacımız hiç kimsenin hakkını yedirmemek. Biz Çorumlu hiçbir kardeşimizin hakkını ne Çorum’da, ne Ankara’da ne de başka bir yerde yenmesine müsaade etmeyeceğiz. Yarından itibaren tüm milletvekili adayı arkadaşlarımızla sahaya ineceğiz ve esnaf ziyaretlerimize başlayacağız” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)