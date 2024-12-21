Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttükleri projelerle genel merkezden çeşitli ödüller aldıklarını bildirdi.

Ejder, şube merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum'u kapsayacak şekilde 13. bölge koordinatörü olarak görevlendirildiğini, bu nedenle olağanüstü genel kurul ile Yeşilay Çorum Şube Başkanlığı görevini Bedriye Cengil'e devredeceğini söyledi.

Çorum'da 2018'den bu yana görev yaptığını belirten Ejder, "Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığımız önleyici faaliyetler, belki de 15 yıl sonra topluma faydalı olacak. Gönüllü arkadaşlarımızla gayretli çalışmalarımız oldu. Türkiye'de 120 civarında şubemiz var. Bunların içinde yaptığımız faaliyetlerle ilk 3'e giriyoruz. Genel merkezimiz tarafından da oldukça takdir ediliyoruz." dedi.

Genel merkezden gelen projelerin Çorum'da uygulanmasının yanı sıra özellikle çocuklarda bağımlılık konusunda farkındalıklarını artıracak projeler geliştirdiklerine dikkati çeken Ejder, "10 Bin Can 10 Bin Canan", "Yeşil Rozet Okul", "Yeşil Aile Yaşam Becerileri", "Yeşil Perde Yeşil Gölge" ve "Kanser Savaşçıları" projeleriyle on binlerce çocuğa ulaşıp sigara ve alkol bağımlısı olmalarının önüne geçmeye yönelik etkinlikler yaptıklarını kaydetti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Aliye Nur Kantar ise kendilerine başvuran her bağımlıyla özel olarak ilgilendiklerini, yaşam boyu da iletişimi sürdürmeye çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'de 107 YEDAM bulunduğunu, 12 yaş ve üzeri herkese ücretsiz, gizlilik esasına dayalı hizmet verdiklerini dile getiren Kantar, "Danışmanlık merkezimizin modelinin etkisiyle ilgili bir araştırma yapıldı. 17 aylık süreçte bir danışanın en az 3 kez görüşmeye geldiği ve birinci ayda temiz kalmasının yüzde 52, üçüncü ayda ise yüzde 66 seviyesine çıktığını tespit ettik. Hizmetlerden yararlanan danışanlarımızın yüzde 90'ı çok memnun olduğunu bize iletti. Biz diyoruz ki danışanımız gelsin, sistemin içinde kalsın, temiz ve ayık kalmasını destekleyelim. Bağımlılık, süreklilik gerektiren tedavi süreci gerektiriyor. Bu süreçte terapi, sosyal takip önemli." diye konuştu.

Çok önemli bir hizmet verdiklerinin farkında olduklarının altını çizen Kantar, bağımlılığın tedavi edilebilir bir durum olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Kantar, ailelerin çocuklarını gözlemleyerek alkol, uyuşturucu, sigara, kumar, sanal bahis gibi konulara yönelimleri olduğunu düşünmeleri halinde 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayarak bilgi edinebileceklerini sözlerine ekledi.