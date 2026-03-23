Hürriyet’in deneyimli köşe yazarlarından Yalçın Bayer, 16 Mart 2026 günlü yazısında, “Savaştan kaçan altının adresi Türkiye oluyor” başlığı altında, İngiliz The Independent gazetesi dış politika yazarı Mark Hollingsworth’un, uluslararası altın ticaretinde Türkiye’nin bölge için ciddi bir merkez olduğu yolundaki değerlendirmesini gündeme taşıdı.

Yalçın Bayer, Hollingsworth’un Türkiye’nin önde gelen altın rafinerilerinden Çorum’daki Ahlatcı Metal Rafineri’nin sahibi Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı’dan aldığı bilgilere de yer verdi.

Gazeteniz ÇORUM HABER, Ahmet Emin Ahlatcı’nın bu analizini “Altın rafinerileri, finansal sistemin stratejik kurumu” başlığı altında 16 Mart 2926 Pazartesi günü manşetten vermişti. Ahmet Emin Ahlatcı’nın “Yaptırımların, çatışmaların ve yasadışı finansmanın olduğu bir dünyada rafineriler, yalnızca sanayi tesisleri değil, aynı zamanda uyum ve denetim kurumları gibi çalışmak zorundadır” ifadesi de Yalçın Bayer’in yazısında yer aldı.

Bilindiği gibi, Ahlatcı Metal Rafineri, dünya altın işlemlerinin yüzde 70’ten fazlasının yapıldığı Londra Külçe Piyasası Birliği’nin (LBMA) öngördüğü standartları karşılıyor ve “uluslararası referans” için gün sayıyor. Büyük çapta fiziksel altın ticaretinin yapıldığı Dubai’de de Ahlatcı güçlü bir varlığa sahip. ABD ve İsrail’in İran’a müdahalesi ile başlayan savaş Körfez ülkelerini de çember içine alınca, altın ticareti ciddi risklerle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla Türkiye, altın ticaretinde aslan payını kapma şansının en yüksek olduğu ülke konumuna geldi.

Türkiye’nin “altın merkezi” olma şansı en yüksek ili ise Çorum. Zira, Ahlatcı Metal Rafineri’nin varlığı, 5 milyar doları bulan altın-mücevher ihracatıyla bu piyasanın devleri arasına giren Ahlatcı’nın, “insan kaynağı” başta olmak üzere Çorum’u “üretim üssü” haline getirme yolundaki adımları, ilimize bu tarihi fırsatı sunuyor.