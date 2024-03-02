Çorum'da tavanına çıktığı seyir halindeki otomobilden düşerek yaralanan gencin videosu viral oldu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan gencin düşme anı bugün sosyal medya sitelerinde en çok izlenen ve paylaşılan video oldu.

Öte yandan sosyal medyada platformu Twitter'da dün akşam saatlerinden itibaren 'Çorum' etiketiyle atılan tweetler sonrası Çorum, Twitter'ın Türkiye gündeminde Trend Topic oldu.

NE OLMUŞTU?

T.Ç. (17), Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde arkadaşı M.T'nin kullandığı 06 Z 3820 plakalı otomobilin tavanına çıkmış, otomobilin hareket etmesinden kısa bir süre sonra araçtan düşen genç yaralanmıştı.

Yaralı genç Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.