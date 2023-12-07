Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, TTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, TEKNOKENT ve Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, TEKNOKENT Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Akademik Danışmanı ve Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Çorum TSO Meclis Üyesi Fikret Tepençelik’in katılımıyla Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı.



İmzalanan protokol ile Çorum Teknokent ile Hitit TTO A.Ş. arasında diyalog ve güven ortamının oluşturularak işbirliğinin güçlendirilmesi, tarafların sahip olduğu imkân ve bilgi birikimlerinin karşılıklı kullanımı, yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında karşılıklı katkı sağlayarak kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınması, kurumsal gereklilikler kapsamında ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi ve bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.