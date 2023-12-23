Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal beraberinde TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu (KGK) Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, İl Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Başkanı Mehmet Fatih Altan, KGK Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu ve GGK Başkan Yardımcıları Ozan Gazel ile Sinan Çakır ile birlikte Vali Zülkif Dağlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Başaranhıncal nezaketi ve misafirperverliği nedeni ile Vali Dağlı’ya teşekkür ederek geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle yeniden oluşturulan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu hakkında bilgi verdi.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, “Çorum için şehrimizin önemli kuruluşlarından birisi olan Ticaret ve Sanayi Odası’nın memleketimize yaptığı katkılar yadsınamaz. TSO Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” görüşüne yer verdi.