Çorum Şeker Fabrikası bünyesinde çalıştırılmak üzere 200 mevsimlik (geçici) işçi alınacağı duyuruldu. Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, işçi alımı için toplu iş görüşmesi 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

Toplu iş görüşmesine katılmak isteyen adayların belirtilen tarih ve saatte Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne gelmeleri gerekiyor.

18-40 YAŞ ARALIĞI

İlan kapsamında başvuracak adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranırken, adayların 18-40 yaş arasında olması gerekiyor. Alım kadın ve erkek adaylara açık olacak.

Çorum Şeker Fabrikası’nda istihdam edilecek 200 kişinin mevsimlik (geçici) statüde çalıştırılacağı belirtildi. Çalışma pozisyonları ve işe ilişkin şartlar hakkında detaylı bilginin görüşme günü firma yetkilileri tarafından paylaşılacağı bildirildi.

Adayların toplu iş görüşmesine katılabilmeleri için belirtilen tarih ve saatte görüşme yerine hazır bulunmaları gerekiyor.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü’nün 0364 213 83 39 numaralı telefonundan bilgi alabilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ