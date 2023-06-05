Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Türkiye Futbol Federasyonu Medya Sorumlusu Rasim Artagan ve Beinsports Sorumlusu Gökhan Dilber’den oluşan 3 kişilik denetleme ekibini Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Çorum Futbol Kulübü Müdürü Özgür Demirci karşıladı. Çorum Şehir Stadı’nın 1.Lig’de maç oynamaya uygunluğunu denetleyen ekip VAR kameralarının yerleşeceği alanı, foto muhabiri odalarını, takım otobüs giriş yerlerini, protokol ile seyirciyi birbirinden ayıran bölmeleri, enerji panolarındaki eksikliklerin tamamlanması, tribüne yerleşecek olan kamera teçhizat eksiklikleri rapor halinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne sundu. Temmuz ayının sonuna kadar yapılması gerektiğini belirten TFF denetleme ekibi, ilerleyen günlerde yine TFF’den gelen bir ekip eşliğinde çalışmaların takip edileceğini de ifade ettiler.