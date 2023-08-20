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YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç önceki gün düzenlenen İl Divan Toplantısı öncesinde partisinin il başkanlığını ziyaret ederek bir basın toplantısı düzenledi.

Kılıç’a basın toplantısında YRP İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş, İl Başkanı Nuri Kuşçu, YRP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile partililer de katıldı.

Kendisinin Samsunlu olduğunu hatırlatarak Çorum’un kendi hayatında önemli bir yeri olduğunu, Samsun’a gitmek için her zaman Çorum’dan geçtiğini, aynı bölge, kültür ve coğrafyanın insanları olduklarını anlatan Suat Kılıç, Çorum’luların tatil için tercih ettiği yerlerden birinin de Samsun olduğunu hatırlattı.

Çorum’u tüm Türkiye’nin leblebi ile tanıdığını ancak ilimizin bir demir leblebi ve çelik çekirdeği olduğunu, bunun da kentimizin sanayisi olduğunu anlatan eski Bakan Kılıç, Çorum sanayisinin ürettiği ürünlerle ihracatının Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun gururu olduğunu, bu nedenle müteşebbis ve sanayicileri kutladığını açıkladı.

Çorum’un nüfusu bakımından orta ölçekli bir şehir olmasına rağmen genel manada sanayi ve ekonomik canlılığı ile ülkede öne çıkan kentlerden biri olduğunu; bu nedenle Yeniden Refah Partisi için burada siyaset yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Sanayi kenti Çorum’un önemli bir üretim üssü olarak ihracat rakamları ile parlayan bir yıldız olduğunu da dile getiren Suat Kılıç, Çorum’un aynı zamanda turizm açısından da bir Hitit kenti olarak kıymetli olduğunu anlattı.

Burada siyaset yapmanın partilerinin Milli Görüş ve Adil Düzen değerleri açısından da önemli bir kent olduğunu söyleyen Kılıç, yeniden bir yerel seçim arifesinde olduğumuzu, tarih yazmakla mükellef olduklarını, yerel seçime 81 ilde kendi adayları ile gireceklerini de dile getirdi. Suat Kılıç partililerinin seçim için çok çalışması gerektiğini de dikkat çekerek “Yerel seçimde geçmişte olduğu gibi bir tarih yazabilecek potansiyelimiz var. İyi temsil, doğru projeler, doğru yöntemlerle insanlara dokunabilirsek bu başarıyı yakalayabiliriz” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi’nin genel seçimde Cumhur İttifakı ile 5 milletvekili ile TBMM’ye girdiğini hatırlatarak geçmiş seçimde ülkenin yaşadığı sıkışıklık sonrası Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında bir tercih yaptıklarını, son yaşanan zamlar, fahiş fiyatlar ve vergi artışlarından sonra bile YRP’yi olması gereken yere çıkarana kadar bu tür bir tercih yapmak zorunda kalabileceklerini anlatan Suat Kılıç, “Biz Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında bir tercih yaptık. Ancak bugün ülkenin geldiği durumda bizim bir dahlimiz yoktur. Çünkü biz iktidarda değiliz. Düzen ve sistem partilerinin ekonomik modelleri arasında farklılık olmayacağı için seçimi CHP kazansa bile bugün bu zamlar yapılırdı. Biz çok çalışarak kendi yolumuzu tayin edeceğiz. Önümüzdeki yerel seçimde YRP logosu ve kendi adayımızla girmeye kararlıyız. YRP, AK Parti’nin veya başka bir partinin adaylarını desteklemek için kurulmuş bir parti değildir” şeklinde konuştu.

Konuşmasında 4 yılını kaybeden İstanbul’un yeniden Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilmesini istemediklerini belirterek kendi adaylarını ortaya koyacaklarını ancak Cumhur İttifakı’nın teklifine göre hareket edeceklerini söyleyen YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, geçen seçim öncesinde iktidar ile imzaladıkları 30 maddelik taleplerin takipçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Kılıç, partisinin bu toplantı ile seçim startını verdiğini de dile getirdi.

Basın toplantısının ardından YRP İl Başkanlığı tarafından Turgut Özal İş Merkezi’nde İl Divan Toplantısı yapıldı. İl Başkanı Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge ve geçmiş dönem Kurucu İl Başkanı Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İç Anadolu Başkanı Yakup Taş ile partililerin katıldığı toplantıda mahalle ve köy teşkilatlarının büyük kısmında görevlendirmeler tamamlandı.

Parti çalışmalarının ele alındığı toplantının sonunda görevlendirilen teşkilat üyelerine rozetlerini Suat Kılıç taktı.