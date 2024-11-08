CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alarak, Çorum sanayisinin durumunu özetledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da hazır bulunduğu toplantıda sanayicilerin beklentilerini sıraladı.

Mehmet Tahtasız, ana hatlarıyla şu konulara değindi:

“İmkânsızlıklara rağmen Çorum, Ekim ayında ihracat sıralamasında 349 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 63,64 oranında artırarak genel ihracat sırasında 16'ncı sırada yer alan Çorum’a hak ettiği destekler verilmelidir.

Çorum teşvik sisteminde dördüncü bölgede, organize sanayi bölgesi ise beşinci bölgede yer alıyor. Çorumlu sanayicilerinin talebi Çorum'un OSB'sinin altıncı bölge teşviklerinden yararlanması yönünde, bu teşviklerinden yararlanmak sanayicimiz açısından çok önemli.

Beşinci yatırım ve teşvik bölgesinde yer alan Çorum'un en azından bu ekonomik krizde altıncı yatırım belgesine acilen alınmalı, yeni fabrikalar kapanmamalı.

Eximbank dâhil kredi süreci büyük sıkıntıda. Eximbank limiti olan ihracatçılar teminat mektubu konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu konularda ihracatçının önünü açmalısınız. Çorumlu iş insanı KDV'sini alamıyor, ayrıca esnafımız hiçbir şekilde krediye ulaşamıyor. Karşılıksız çek oranında bir patlama var.”

“NE HAVAALANIMIZ, NE HIZLI TRENİMİZ VAR”

“Çorum ihracatta bölgenin birincisi, Türkiye genelinde ilk 20 içerisinde yer alıyor dedik ama ne havaalanımız var ne de söz verildiği hâlde hızlı trenimiz maalesef yapılmadı. Çorumlu 10 bin dolara ürettiği ürüne 10 bin dolar nakliye ödemek zorunda kalıyor.

Anadolu'nun kalkınma projesi olarak gördüğümüz Mersin, Samsun ve Trabzon limanını birbirine bağlayacak demir yolu ülkemiz ve sanayicimiz için hayati öneme sahiptir. Yine, temeli atılan ve yüzde 22'si tamamlanan Çorum Havalimanı çürümeye terk edildi. Havaalanı, demir yolu, ilçe bağlantı yolları ve çevre yolları olmayan bir kent AKP iktidarına rağmen üretiyor. Zoru başaran Çorumlu sanayicilerimizi tekrar kutluyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ