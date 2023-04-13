Seyit Şahin ve Serkan Şahin’in işletmeciliği yaptığı Kamil Koç Otobüsleri Çorum Acentası, otobüs filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Şahin Kardeşler’in yeni satın aldığı 10 otobüsün 5 tanesi dün Çorum’a ulaştı. Otobüsler için Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde teslim töreni düzenlendi. Törende balonlarla süslenen otobüslerin anahtarları Seyit ve Serkan Şahin’e teslim edildi.

Törende konuşan Şahin kardeşler babalarından kendilerine miras kalan otobüs işletmeciliği sektöründe 13 yıl önce Kamil Koç Çorum Acentalığı’na başladıklarını, ayrıca Merzifon, Kırşehir ve Nevşehir Acentalığı ile birlikte Ankara-İstanbul yolcu taşımacılığı ile yollarına devam ettiklerini bildirdi.

Şahin Kardeşler Otobüs işletmeciliği olarak şu anda Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.’nin en büyük ortaklarından ve sektörel bireysel işletmecilik dalında en çok otobüs sayısına sahip acente olduklarını dile getiren Şahin Kardeşler halen 65 adet şehirlerarası aktif çalışan otobüs sayısına sahip olduklarını, 2023 hedeflerinde araç sayısını 90’a çıkarmak bulunduğunu, Kâmil Koç Otobüsleri olarak iş ortakları Flixbus ile birlikte çalışmaktan onur ve gurur duyduklarını açıkladı.

Ankara-İstanbul arası karşılıklı 38 sefer, Tokat başlangıçlı 10, Nevşehir başlangıçlı 16, Samsun ve Karadeniz başlangıçlı 14 seferleri bulunduğunu, 2023 model son sistem araçları ile Çorum ana kalkışlı günde karşılıklı İstanbul seferi olmak üzere Bursa, Didim, Bodrum, Marmaris, Çanakkale, Adana, Hatay, Gaziantep, Nevşehir, Trabzon, Rize ve ülkenin bir çok iline sayısız sefer ile yolcu taşımacılığı alanında hizmetlerinin sürdüğünü de anlatan Şahin Kardeşler kendilerine desteklerini esirgemeyen Genel Müdür Çağatay Kepenk, Finans Direktörü Ömer Ünsal, Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz ve iş arkadaşlarına da teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)