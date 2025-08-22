AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, kentte 2024’te 7,8 milyon, 2025’in ilk yarısında ise 4,6 milyon vatandaşın muayene edildiğini belirtirken, Onkoloji Merkezi’ne kazandırılan yeni cihazlarla Çorum’un sağlıkta örnek iller arasına girdiğini kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve heyet doktorlarla bir araya gelerek, sağlık alanında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcıları Ali Sami Odabaş, Cemil Öz ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile birlikte sağlık yatırımlarını inceleyen heyet, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi.

2024 yılında Çorum genelinde 7 milyon 800 bin vatandaş muayene edilirken, 2025 yılının ilk yarısında bu sayının 4 milyon 600 bine ulaştığı açıklandı. Çorum’da hizmet veren Onkoloji Merkezi’nin her yıl ortalama 5 bin 500 hastaya kemoterapi hizmeti sunduğu bildirildi.

Yeni yapılan PET/CT, SPECT/CT ve LINAC ihaleleri ile birlikte onkoloji tanı ve tedavisinde Çorum’un Türkiye’nin örnek illerinden biri hâline geleceği vurgulandı. Heyet, ziyaretinde doktorlar ve sağlık personeliyle de bir araya gelerek, özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Ayrıca heyet tarafından Ulukavak ve Mimar Sinan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlarla bir araya gelindi, verilen hizmetler yerinde incelendi.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de ziyaret edildi.

Milletvekili Kaya ve beraberindeki heyet, hem hemşehrilerle hem de sağlık personeliyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bağcılar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret edilerek, fedakâr sağlık personeliyle buluşuldu ve özverili çalışmaları için teşekkür edildi.

Milletvekili Kaya, “Milletimizin sağlığı için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha fazla yatırım, daha güçlü sağlık altyapısı, daha huzurlu bir gelecek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi