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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’un sağlık alanında ki hizmet ve taleplerini iletmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Verimli bir görüşme olduğunu belirten AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı; “Değerli Bakanımıza şehrimizde sağlık alanında daha kaliteli hizmet vermek için eski devlet hastanemizin yenilenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasına yönelik ihale sürecinin 29 Eylül'de tekrarlanmasına kararlaştırıldık. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüze gelen talepleri Sayın Bakanımıza arz ettik. Bunun yanı sıra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde kullanılması için teknik ekipman ve doktor atamaları için talebimizi ilettik” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı “Şehrimizdeki sağlık konularıyla alakalı süreci tarafımca takip edip çalışmaların hızlandırılacağını ifade ederek, “Kıymetli Bakanımıza yaklaşımı ve taleplerimizi kabul buyurduğu için şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.